BRÜSSEL (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Erholung und sinkender Neuverschuldung in Europa stellt die EU-Kommission an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) ihre neue Konjunkturprognose vor. Anfang des Jahres war die Brüsseler Behörde davon ausgegangen, dass erstmals seit 10 Jahren bis 2018 in sämtlichen Mitgliedsstaaten ein positives Wirtschaftswachstum verzeichnet würde. Für 2017 rechnete sie in der Eurozone mit einem Wachstum von 1,6 Prozent, für 2018 von 1,8 Prozent. Die EU-Kommission wird sich zudem zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Neuverschuldung äußern./asa/DP/stb

AXC0025 2017-11-09/05:49