BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom legt am Donnerstag (07.00 Uhr) ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal vor. Im Fokus dürfte erneut die wachstumsstarke Mobilfunktochter in den USA stehen, die von Quartal zu Quartal glänzende Ergebnisse liefert. Dabei werden auch zusätzliche Angaben von Telekom-Chef Tim Höttges über die Perspektiven des Unternehmens auf dem US-Mobilfunkmarkt erwartet. Am vergangenen Wochenende waren die Gespräche mit dem Eigentümer des Konkurrenten Sprint über einen Zusammenschluss mit T-Mobile US gescheitert.

Eine Fusion hätte durchaus einen Reiz gehabt, man habe sich aber nicht auf die Bedingungen einigen können. Angeblich wollte sich der Sprint-Eigentümer Softbank nicht mit der Rolle des Junior-Partners begnügen. Durch den Zusammenschluss der Nummer drei und Nummer vier wäre T-Mobile US näher an die Branchenriesen Verizon und AT&T herangerückt./ls/DP/stb

