Medieninformation

Veränderungen im Verwaltungsrat der Datacolor AG

Der Verwaltungsrat der Datacolor AG schlägt der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Dezember 2017 vor, Dr. iur. Jvo Grundler (1966), Rechtsanwalt, als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Jvo Grundler war zuletzt als General Counsel und Managing Partner Legal Switzerland bei EY Schweiz tätig. Er hat in St. Gallen und Cambridge Rechtswissenschaften studiert und weist eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung in der Rechtsberatung, insbesondere im Bereich M&A und Kapitalmarkt-Transaktionen auf. Jvo Grundler ist Mitglied des Verwaltungsrates der an der SIX kotierten HIAG und übt verschiedene weitere Mandate in Verwaltungs- und Stiftungsräten aus.

Dr. iur. Peter Beglinger (1945) hat sich entschieden, auf eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat der Datacolor AG zu verzichten und scheidet mit Datum der Generalversammlung aus dem Gremium aus. Peter Beglinger war seit 1992 als Verwaltungsrat und seit 2000 als Vize-Präsident des Verwaltungsrats der Eichhof Holding AG und der Datacolor AG tätig. Der Verwaltungsrat dankt Peter Beglinger für seinen langjährigen, sehr umsichtigen und erfolgreichen Einsatz ganz herzlich.

Luzern, 9. November 2017

Für weitere Informationen T +41 44 488 40 19 Datacolor AG, Investor Relations, Olga Wüschner (www.datacolor.com: http://www.datacolor.com) Waldstätterstrasse 12, PF 2541, 6002 Luzern Termine 15. November 2017 Publikation Geschäftsbericht 2016/17 7. Dezember 2017 Ordentliche Generalversammlung 2016/17

Über Datacolor

