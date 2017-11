Druckluft benötigt praktisch jede chemische Anlage. Dabei können sich die Kosten ihrer Erzeugung und Aufbereitung leicht auf bis zu 30 % der Energie-Gesamtkosten belaufen. Die Gestaltung einer Druckluftanlage, die effizient und zuverlässig alle Prozessanforderungen erfüllt, ist daher ein zentraler Faktor für die Gesamteffizienz der Anlage. Um sowohl die Ausrüstung als auch die Prozesse eines Chemiewerks vor Schäden durch austretendes Kondensat oder Öl zu schützen, müssen Betreiber zwingend getrocknete Druckluft verwenden. In der Regel kommen hier Kältetrockner zum Einsatz, um der Luft die Feuchte zu entziehen, bevor sie in das Rohrleitungsnetz gelangt. Angesichts der zahlreichen verfügbaren Modelle, die der Markt bereithält, kann sich die Auswahl des am besten geeigneten Trockners ganz entscheidend auf die Betriebskosten auswirken. Das gilt im Besonderen für Anlagen im Dauerbetrieb, bei denen die von den Trocknern verbrauchte Energie einen signifikanten Anteil der gesamten Betriebskosten ausmacht.

Hoher Invest - hohe Einsparung

Im Vergleich zu ungeregelten Modellen bieten geregelte Trockner eine höhere Energieeffizienz, da sie sich jeweils an die benötigte Druckluftmenge anpassen können. Aber auch hier gibt es unterschiedliche Typen, von denen nicht alle dasselbe Niveau an Energieeinsparungen bieten. Die optimale Trocknereffizienz hängt sowohl von der benötigten Druckluftmenge, als auch den Umgebungsbedingungen ab. Da der Kältemittel-Kompressor eines nicht geregelten Trockners unabhängig von der Last im System immer mit 100 % Leistung arbeitet, verbraucht diese Lösung durchgehend die maximale Energie. Trocknertechnologien mit regelbarem Betrieb können den Energieverbrauch dagegen um bis zu 90 % senken. Während solche Geräte zwar vergleichsweise hohe Anfangsinvestitionskosten verursachen, stellen sie aufgrund der eingesparten laufenden Betriebskosten trotzdem eine attraktive Alternative dar, die sich häufig in weniger als einem Jahr amortisiert.

Warum Druckluft trocknen?

Das Trocknen der verwendeten Druckluft ist für die Zuverlässigkeit und Qualität vieler Prozesse unverzichtbar. Feuchtigkeit ist die häufigste Verunreinigung im Luftstrom, aber auch Staub sowie andere Verunreinigungen wie Ölnebel können auftreten. Da die Luft durch die Druckbeaufschlagung abkühlt, kondensiert die Feuchtigkeit aus und schlägt sich als Flüssigkeit in den Rohrleitungen nieder. Daraus ergibt sich eine ganze Reihe an Problemen. Beispielsweise kann das entstandene Kondensat bei niedrigen Temperaturen gefrieren oder zusammen mit anderen Chemikalien im Luftstrom gefährliche, korrodierende Lösungen bilden. Aber selbst wenn keine Flüssigkeit auskondensiert, können die Wassernebel im Druckluftsystem zur Korrosion in den Leitungen und sonstigen Anlagenkomponenten führen.

Darüber hinaus ist feuchte Luft Brutstätte für Bakterien. Im Unterschied zu sonstigen Betriebsmedien stellen Unternehmen Druckluft im Werk selbst her. Das ...

