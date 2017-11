Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILINDUSTRIE - "Die Autozulieferer warten nicht mehr auf die Hersteller", sagte Matthias Wissman, Präsident des Verbands der Automobilindustrie, in einem Interview: "So sind die F&E-Ausgaben der Zulieferer allein in Deutschland bereits 2015 um 11 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht einem Drittel aller Forschungs- und Entwicklungsausgaben der gesamten Automobilindustrie in Deutschland. Auch die Zahl der F&E-Beschäftigten bei Zulieferern ist um 10 Prozent auf 45.900 gestiegen. Vier der zehn weltweit größten Forschungsinvestoren der Zulieferindustrie kommen mit Bosch, Continental, ZF und Hella aus der deutschen Industrie. Und schon auf den Plätzen elf und zwölf folgen Schaeffler und Mahle. (FAZ S. 26)

HANDELSKRIEG - Die Europäische Union hat sich konkret auf einen Handelskrieg mit den USA vorbereitet. Anlass seien die von den USA angekündigten Sanktionen gegen chinesischen Billig-Stahl. Diese träfen allerdings laut EU-Kommission vor allem europäische Hersteller und weniger chinesische Produzenten. Die EU-Kommission hat bereits eine Liste mit Gegenmaßnahmen erstellt, die unmittelbar nach Erlass der US-Sanktionen veröffentlicht werden soll. Schärfste Waffe: drastische Strafzölle auf US-Orangensaft. (Bild)

PARADISE PAPERS - Nach den Enthüllungen der Paradise Papers will die niederländische Regierung umstrittene Steuer-Deals überprüfen. Etwa 4.000 Vereinbarungen zwischen den Finanzämtern und international tätigen Konzernen würden untersucht, teilte das Finanzministerium am Mittwoch in Den Haag mit. In einem Brief an das Parlament bekräftigte der zuständige Staatssekretär, dass die Regierung das Thema Steuervermeidung angehen werde. Die Niederlande waren aufgrund ihrer Steuerregeln für Unternehmen wie den Sportartikelhersteller Nike in die Kritik geraten. In dem vierseitigen Schreiben mit dem Betreff "Paradise Papers" kündigte das Finanzministerium an, bald zwei EU-Richtlinien zur Steuervermeidung umzusetzen. Eine davon soll jener "CV/BV"-Struktur ein Ende setzen, die es Nike ermöglichte seine Steuerlast erheblich zu drücken. Das entsprechende Gesetz soll 2018 eingereicht werden und 2020 in Kraft treten. Geplant ist auch ein Gesetz zur strengeren Regulierung von Trust Funds. (SZ S. 1)

ABGELSTUNGSTEUER - Die Rückkehr zur Besteuerung der Kapitaleinkünfte nach den üblichen Regeln der Einkommensteuer würde dem Staat nicht Mehreinnahmen bringen, sondern ihn sogar Geld kosten. Zu diesem Ergebnis kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung aus Berlin. Wie in Berlin zu hören ist, loten Union, FDP und Grüne im Rahmen ihrer Sondierung die Möglichkeit eines höheren Abgeltungsteuersatzes aus. (FAZ S. 19)

KRYPTO-WÄHRUNG - Die deutsche Finanzaufsicht will erstmals Anleger über die Gefahren von virtuellen Börsengängen informieren. In den kommenden Tagen werde es eine entsprechende Verbraucherwarnung der Behörde geben, heißt es aus Kreisen der Aufsicht. Einer der Kernpunkte sei die Warnung der Bafin, dass die sogenannten Initial Coin Offerings (ICOs) höchst spekulative Investments seien und erhebliche Risiken mit sich brächten. Auch ein gesamter Verlust der Investitionen sei möglich. (Handelsblatt S. 1)

NORD STREAM 2 - Die EU-Kommission unternimmt einen neuen Vorstoß, um den Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline "Nord Stream 2" aufzuhalten. Die Brüsseler Behörde brachte am Mittwoch eine Reform der bestehenden EU-Energiebinnenmarktregeln auf den Weg, um diese auch auf Nord Stream 2 anwenden zu können. "Wir erfüllen damit unser Versprechen, rechtliche Klarheit zu schaffen", sagte der Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic. Ohne die Reform drohe die Pipeline in einem rechtsleeren Raum oder allein nach russischem Recht gebaut zu werden. (FAZ S. 18/Handelsblatt S. 10)

BREITBAND - Der CDU-Wirtschafsrat warnt davor, die Deutsche Telekom bei Projekten zum Breitbandausbau bevorzugt zu behandeln. "Insbesondere eine siebenjährige Freistellung von Regulierung ist mit marktwirtschaftlichen Prinzipien des Wettbewerbs nicht vereinbar", heißt es in einem Positionspapier des Verbands, das dem Handelsblatt vorliegt. "Regulierungsferien im Glasfaserbereich", die quasi auf eine Lex Telekom hinauslaufen würden, seien daher abzulehnen. Die Bundesregierung solle eine "klare wettbewerbsfördernde Position" einnehmen. (HB)

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG - Wirtschaftspolitiker von Union und FDP machen sich für eine Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags stark. "Die Bundesagentur für Arbeit ist keine Sparkasse, die Geld bunkert", sagte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT), Carsten Linnemann, dem Handelsblatt. Deshalb sollte der gesamte Spielraum einer Senkung um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte genutzt werden. Der Sachverständigenrat hatte am Mittwoch für eine Senkung des Beitrags von heute drei Prozent auf 2,5 Prozent plädiert. (HB)

KORRUPTION - Die Justizminister der Länder drängen darauf, den Schutz von Informanten im Bereich der Korruptionsbekämpfung zu verbessern. Das Bundesjustizministerium werde "um Prüfung gebeten, ob und in welcher Weise Vertrauenspersonen zur Korruptionsbekämpfung, die von Stellen der öffentlichen Verwaltung mit dieser Aufgabe betraut worden sind, in den Schutzbereich der strafprozessualen Schutzvorschriften für Berufsgeheimnisträger aufgenommen werden sollten", heißt es in einem Beschlussvorschlag von Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) für die Herbstkonferenz der Justizminister am Donnerstag in Berlin. (HB)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2017 00:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.