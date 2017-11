Lithium Energi Inc.: Lexi gibt Ernennung des Branchenexperten Jack Lifton in den Beratungsausschuss bekannt

9. November 2017 - Toronto, Ontario. Lithium Energi Exploration Inc. (TSXV: LEXI) (FR: LO9) ("LEXI" oder das "Unternehmen") gibt die Ernennung von Herrn Jack Lifton in den Beratungsausschuss bekannt. Herr Lifton ist ein langjähriger Berater der Technologiemineralbranche.

"Wir sind geehrt, dass Herr Lifton während dieser aufregenden Zeit in der Entwicklung unseres Unternehmens als ein Mitglied des Beratungsausschusses in das Unternehmen eintritt", sagte Steven Howard, Chairman und CEO. "Jacks umfangreiche Kenntnisse mit Technologiemineralen werden unschätzbar für LEXI sein, da wir mit den Feldstudien auf unseren argentinischen Lithiumliegenschaften beginnen und uns auf die Implementierung unserer ersten ("Module 1") Lithiumaufbereitungsanlage zusammen mit unseren MRT-Technologiepartnern zubewegen."

Herr Lifton sagte: "LEXIs riesiges Landpaket in den sehr gut bekannten Lithiumproduktionsgebieten ergibt eine perfekte Kombination mit ihrem Technologiepartner IBC Advanced Technologies Inc. Wenn LEXIs MRT-Lithiumproduktionsanlage den Betrieb im Jahr 2020 aufnimmt, dann wird eine Linie überschritten werden. Hinter dieser Linie werden die vergangenen herkömmlichen Verfahren liegen, die zur Lithiumproduktion mittels teurer und zeitraubender Verdunstungsteiche und Lösungsmittelextraktionsanlagen verwendet wurden. Vor dieser Linie wird die Eröffnung von LEXIs Anlage liegen, die die Branche in eine neue Zukunft führt. Die Anlage wird ein neues Paradigma ankündigen - das Erwachsenwerden des MRT-Verfahrens für Metalltrennung des 21. Jahrhunderts. Experten werden sich wundern, warum es für die modernste Verfahrenstechnik so lange dauerte, das Problem der schnellen Extraktion von Lithium in jeder Konzentration aus Solen zu lösen. Kluge Investoren werden sich wundern, warum die Experten so lange brauchten, die Zukunft zu sehen."

Herr Lifton ist ein unabhängiger Berater und Kommentator mit Schwerpunkt auf Marktgrundlagen und zukünftige Endverbrauchertrends für Technologiemetalle. Er spezialisiert sich auf die Beschaffung von strategischen Nichteisenmetallen und auf die Due Diligence für Unternehmen in diesem Sektor. Seine Arbeit schließt die Fachkenntnisse in Exploration, Bergbau, Raffinierung und Recycling ein einschließlich der für die Herstellung verwendeten Rohmaterialien. Herr Lifton besitzt über 55 Jahre Berufserfahrung mit globalen Erstausrüstern für die Automobilbranche und Herstellern schwerer Geräte, Elektro- und Elektronikunternehmen sowie den Bergbau-, Verhüttungs- und Raffinierungsbranchen. Er war ausgiebig beteiligt an der Beschaffung, Herstellung und dem Verkauf von Produkten aus der Platinmetallgruppe, Seltenerdverbindungen, Metall- und Magnetlegierungen, Lithium, Kobalt, Grafit und Spezialkeramiken, die zur Herstellung von Katalysatoren verwendet werden, Sauerstoffsensoren, Batteriekomponenten und Brennstoffzellen. Er ist ebenfalls sachkundig bei der Lokalisierung und Analyse neuer und recycelter Materialien aus "seltenen Metallen" einschließlich Lithium, Kobalt, Tellur, Selen, Indium, Gallium, Silizium, Germanium, Molybdän, Wolfram, Mangan, Chrom und der Seltenerdmetalle.

Herr Lifton berät zurzeit Technologieanbieter, ihre Kunden und institutionelle Investoren hinsichtlich Due Diligence von Gelegenheiten im Metallsektor, Rohstoff-Ventures, Aufbereitungstechnologien und Metallmärkte. Als eingeladener Experte für Batteriemetalle und Seltenen Erden hat er die EU-Kommission, die US Defense Logistics Agency, Japans MITI und die Chinese Society for Rare Earths beraten sowie ausgewählte Ausschüsse der Regierungen von Frankreich, Schweden, Japan und der USA. Jack schrieb früher eine wöchentliche Kolumne für den Resource Investor und ist ein angesehener Autor über Grundlagen seltener Metalle und ihren Endverbrauch. Seit 2008 hat Jack über professionelle Beiträge geschrieben und weltweit auf Konferenzen, in Seminaren und Workshops über 100 Vorträge gehalten.

Über Lithium Energi Exploration Inc.

Lithium Energi Exploration Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die strategische Akquisition, Exploration und Entwicklung von Lithium-Soleprojekten in Argentinien spezialisiert. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto, Ontario, mit Büros in Dallas, Texas und Catamarca, Argentinien. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange gehandelt (TSXV: LEXI). Das Unternehmen hat vor Kurzem die Akquisition eines Projektportfolios mit über 128.000 Hektar an Lithium-Solekonzessionen in der argentinischen Provinz Catamarca im Zentrum des Lithiumdreiecks abgeschlossen.

Im Namen des Board of Directors

Chris Hobbs, Chief Financial Officer and Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lithium Energi Exploration, Inc. Tel: 416 276-6689 Fax: 888 909-1033 Email: chris.hobbs@lithiumenergi.com www.lithiumenergi.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

