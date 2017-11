St. Gallen - Letzte Woche an einer Podiumsdiskussion mit Investmentspezialisten musste ich wieder Mal staunen, wie ambivalent die Stimmung bei den hochdotierten Börsenbeobachtern ist. Keinem war es eigentlich so richtig wohl, denn die Länge der Aktienhausse, die hohen Bewertungen und die Tatsache, dass vieles davon der Geldpolitik geschuldet ist, lösen auch bei mir seit längerem schon ein mulmiges Gefühl aus.

In den USA jagt der Aktienmarkt unverändert von einem Rekord zum nächsten und auch die Börsen in Europa haben zu einer Aufholjagd angesetzt. Von einem Crash oder nur schon von einer schmerzhaften Korrektur war auf der Bühne nicht die Rede. Aktien blieben alternativlos, die globale Konjunktur unterstütze den Aufschwung auch weiterhin und die geldpolitische Normalisierung, was immer das auch sein mag, werde so vorsichtig herbeigeführt, dass davon kaum Gefahr für die Märkte ausgehen würde.

Diese Argumente klingen allesamt plausibel, man hört sie nun aber auch schon etliche Zeit. Die Obligationenrenditen sind in den letzten zwei Jahren zwar leicht angestiegen, Aktiendividenden sind aber nach wie vor attraktiver. Mit der Konjunktur ist es etwas komplizierter, doch dazu später. Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass eine Aktienhausse im ersten und im letzten Jahr des Zyklus meist besonders kräftig ist. Sehr gut möglich, dass wir momentan eine Wiederholung dieses Schemas sehen, denn der globale Aktienmarkt hat nach bereits sehr guten Jahren 2017 nochmals extrem stark zugelegt. Die Risiken, vor allem die Überschuldungsfrage und viele offene Fragen zu den globalen geldpolitischen Experimenten sind aber doch substantiell genug, dass man eine Korrektur, und damit meine ich eine schmerzhafte, nicht a priori verwerfen sollte.

Himmelhoch jauchzend

Die Bewertungen sind historisch gesehen so hoch, dass die Konjunktur nicht nur auf Kurs bleiben, sondern auch nachlegen muss, um die gute ...

