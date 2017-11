Lieber Leser,

nachdem es in der Aktie der Bitcoin Group gestern noch zu einem Rücksetzer kam, gibt sie heute wieder Gas. Erste "Experten" rufen inzwischen schon Kursziele von 10.000 US-Dollar je Bitcoin aus!

Steigt der Bitcoin jetzt wirklich auf 10.000 US-Dollar?

Wirklich beantworten kann ihnen diese Frage natürlich niemand, auch ich nicht. Denn niemand kann in die Zukunft schauen. Es gibt jedoch gute Argumente für eine Kursrally in Richtung dieser Marke. So hat kürzlich ... (Sascha Huber)

