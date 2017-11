Heute geht es rund am deutschen Aktienmarkt. Mehr als ein Dutzend große Aktiengesellschaften legen Quartalszahlen vor. Die Akteure müssen viele Informationen verarbeiten. Ob der Dax neue Rekorde schafft?

Die Wall Street ist mit neuen Höchstständen aus dem Handel am Mittwoch gegangen. Hintergrund war der Kursanstieg bei Apple, der den Börsenwert des US-Technologiekonzerns erstmals über 900 Milliarden Dollar hievte.

Ob der Dax nun nachlegt? Genügend Informationen dafür werden heute von vielen großen Aktiengesellschaften geliefert. Wegen des Super-Donnerstags an der Börse wagten sich die Anleger in Frankfurt am Mittwoch kaum aus der Deckung.

Vor dem Höhepunkt der laufenden Bilanzsaison schloss der Dax bei 13.382 Zählern minimal höher. Und am Donnerstagmorgen pendelt das Marktbarometer vor Bekanntgabe der ersten Bilanzen weiter auf diesem Niveau.

Was heute ansteht

PROSIEBENSAT.1 gibt die Zuversicht auf eine kräftige Erholung des Werbegeschäfts zum Jahresende ...

