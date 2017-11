Die jüngsten Zahlen des börsennotierten IT-Spezialisten All for One Steeb überzeugen. Die Aktie ist trotzdem nicht überteuert und weiterhin kaufenswert.

Im mittlerweile neunten Jahr der Aktienhausse gibt es nicht mehr viele Unternehmen, die solide wachsen, profitabel sind und obendrein auch noch moderat bewertet. Eine der wenigen Ausnahmen ist All for One Steeb. Der schwäbische IT-Dienstleister berät etwa Kunden aus dem Mittelstand zu SAP-Produkten und bietet eigene Ergänzungen zur Software des Dax-Konzerns an.

Das Geschäft läuft gut, weil viele Kunden nach und nach auf den neuen SAP-Standard S4/HANA umstellen und sich für All for One mit der neuen Software auch neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben. Ablesen können Anleger diese Entwicklung an den in dieser Woche präsentierten Geschäftszahlen. Erstmals in der Unternehmensgeschichte erzielte All for One Steeb, das schon 1998 als AC-Service AG an die Börse ging, mehr als 300 Millionen Euro Jahresumsatz. ...

