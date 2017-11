The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA89119ZAA18 TORONTO HYDRO 2017 BD00 BON CAD N

CA XFRA CA918423AJ37 VW CREDIT CA 2017 BD00 BON CAD N

CA HEIJ XFRA CH0140684512 HDLBGCEM.FIN.LU. 11-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DZ1G051 DZ BANK IS.2598 VAR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0194405376 DZ BANK IS.A137 SF BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB0VC7 LB.HESS.-THR.IS 0512B/101 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0VD5 LB.HESS.-THR. E0512B/102 BD01 BON EUR N

CA SNWE XFRA FR0011355791 SANOFI SA 12/17 MTN BD01 BON EUR N

CA TNTB XFRA NL0006133175 POSTNL N.V. 07/17 BD01 BON EUR N

CA BRIA XFRA US105756BQ28 BRAZIL 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA AU3FN0025441 CRED.SUI.(SYD)2017 FLRMTN BD02 BON AUD N

CA FPMC XFRA US35671DBK00 FREEPORT-MCMORAN 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1134497996 INTER-AMER.DEV.BK 14/17 BD02 BON IDR N

CA JYJ8 XFRA LU0247992638 JPMIF-GBL MAC.BAL. IEO FD00 EQU EUR N