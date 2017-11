FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WHF4 XFRA GB00B1KJJ408 WHITBREAD LS -,76797385 0.355 EUR

GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.215 EUR

G9X XFRA GB0003753778 GO-AHEAD GRP PLC LS-,10 0.813 EUR

4RE XFRA ES0173358039 RENTA 4 BANCO EO -,45 0.200 EUR

BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.086 EUR

BXP XFRA BMG053841059 ASPEN I.HLDGS DL-15144558 0.207 EUR

NAL XFRA AU000000NAB4 NATL AUSTR. BK 0.655 EUR

CVX XFRA US12663P1075 CVR REFINING LP UTS 0.810 EUR

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.078 EUR

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.483 EUR

IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.056 EUR

0CT XFRA GB00BLY2F708 CARD FACTORY PLC LS-,01 0.202 EUR

1F5 XFRA JE00BD3QJR55 FORESIGHT SOLAR FD LTD 0.018 EUR

1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.371 EUR

2GW XFRA US3914161043 GREAT WESTERN BANCO.DL-01 0.172 EUR

TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.276 EUR

5NM XFRA MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS 0.364 EUR

TWI XFRA US8918261095 TOWER INTL INC. DL-,01 0.103 EUR

0FJ XFRA KYG3R83K1037 FOXCONN IN.T.DL-,01953125 0.005 EUR

8ZI XFRA DK0060696300 SCAND.TOBACCO GROUP DK 1 0.470 EUR