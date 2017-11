FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AEC2 XFRA US025816BJ74 AMER.EXPRESS DEP. PFD B 0.026 %

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.362 EUR

14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 1.224 EUR

11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS 0.414 EUR

BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.069 EUR

S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 1.293 EUR

2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1 0.043 EUR

6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01 0.052 EUR

FZV1 XFRA BMG0403V2062 APAC RES LTD HD 1 0.002 EUR

19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.267 EUR

A1G XFRA US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.086 EUR

FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.172 EUR