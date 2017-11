Das Unternehmen stellt die neuen Spritzgießmaschinen beispielhaft mit einer Intelect 50/360-110 vor. Das Spritzgießwerkzeug für Spulenkörper aus Polyamid stellt Siemens, die Materialversorgung der 500-kN-Maschine stammt von Motan-Colortronic. An diesem Exponat hat der neue servoelektrische Angusspicker SDR 5P seine Premiere. Die Spritzgießmaschine ist als komplette Baureihe mit 500, 750, 1.000, 1.300 und 1.800 kN Schließkraft erhältlich. Die 1.800-kN-Maschine erweitert die neue Baureihe sowohl in Schließkraft als auch in der Holmweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...