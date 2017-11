ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich setzt wegen der zuletzt immensen Schäden durch Naturkatastrophen auf steigende Preise. "Wir erwarten, dass sich aufgrund der Naturkatastrophen im dritten Quartal die Preisgestaltung über die Geschäftsbereiche hinweg verbessern wird", sagte Finanzvorstand George Quinn am Donnerstag in Zürich anlässlich der Bekanntgabe von Umsatzdaten.

In den ersten neun Monaten kämpften die Schweizer noch mit dem harten Preiswettkampf, der die gesamte Branche vor allem im Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen belastet. Bei der Zurich gingen die Prämien in diesem Bereich, der größten Sparte des Konzerns in den ersten neun Monaten um zwei Prozent auf 25,3 Milliarden Dollar zurück.

Angaben zum Gewinn machte der Allianz-Konkurrent nicht. Die Zurich hatte allerdings bereits Mitte Oktober mitgeteilt, dass die schweren Wirbelstürme in der Karibik und den USA das Ergebnis stark belasten werden. Die Kosten durch die Hurrikans "Harvey", "Irma" und "Maria" dürften sich im dritten Quartal auf rund 700 Millionen US-Dollar (595 Mio Euro) summieren, hieß es Mitte Oktober./zb/stk

ISIN DE0008404005 CH0011075394

AXC0069 2017-11-09/07:22