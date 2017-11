Das deutsche Biopharma-Unternehmen InflaRx hat den Sprung an die US-Technologiebörse Nasdaq geschafft. Bei ihrem Börsendebüt kletterten die Aktien um 2,3 % auf 15,35 $. Der Börsengang spülte rund 100 Mio. $ in die Kassen des defizitären Unternehmens. Die Einnahmen will die Firma für die Finanzierung der weiteren Forschung und für klinische Studien der Phase II verwenden. InflaRx forscht an einem monoklonalen Antikörper gegen eine schmerzhafte Hauterkrankung namens Hidradenitis Suppurativa, die oft chronisch verläuft und auch als Akne inversa bezeichnet wird. Im vergangenen Jahr verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 8,9 Mio. Euro.



