Die Commerzbank ist im Umbruch. Übernahmegerüchte sorgen für zusätzliche Unruhe. Zumindest die aktuelle Zwischenbilanz kann die Stimmung aber etwas aufhellen.

Umbau und Übernahmegerüchte - die Commerzbank kommt nicht zur Ruhe. Zumindest die Zahlen für das dritte Quartal, die der Dax-Konzern an diesem Donnerstag schon vor dem dax-Start vorlegt hat, können die Stimmung aber ein wenig aufhellen.

So hat die Commerzbank im dritten Quartal von Sondererträgen profitiert und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich verdiente das Geldhaus 472 Millionen Euro, nach einem Verlust von 288 Millionen vor Jahresfrist, wie das Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 478 Millionen Euro Überschuss gerechnet.

Damit bewegte sich die Bank im Rahmen der Erwartungen: Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt einen Überschuss von 477 Millionen Euro erwartet. Die Bank erwartet weiterhin ein leicht positives Konzernergebnis für das Gesamtjahr.

Der Verkauf des "Commerzbank-Towers", die Auflösung der Partnerschaft bei Ratenkrediten mit BNP Paribas und die Veräußerung der Beteiligung am Kartenzahlungs-Dienstleister Concardis trugen rund eine halbe Milliarde Euro zum Ergebnis bei.

Im operativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...