9. November 2017

Peter Schnellmann nimmt Einsitz in die Konzernleitung der Basler Kantonalbank

Der per 1. Juni 2018 zum neuen Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Cler ernannte Peter Schnellmann wird zugleich Einsitz in die Konzernleitung der Basler Kantonalbank nehmen. Die Ernennung erfolgt im Einklang mit dem Organisationsreglement des Konzerns BKB, wonach der Verwaltungsrat der Bank Cler aus dem Kreis der Geschäftsleitung der Bank Cler ein Mitglied der Konzernleitung ernennt. Der CEO der BKB sowie die CEO der Bank Cler gehören der Konzernleitung von Amtes wegen an.

Aktuell besteht die Konzernleitung aus: Guy Lachappelle, CEO BKB, Sandra Lienhart, CEO Bank Cler, Dominik Galliker, Leiter Geschäftsbereich Vertrieb Privatkunden sowie Prof. Dr. Simone Westerfeld, Leiterin Geschäftsbereich Finanzen und Risiko BKB. Bis zum Antritt von Peter Schnellmann vertritt Dr. René Saluz, Leiter Geschäftsbereich Finanzen und Risiko, weiterhin die Bank Cler in der Konzernleitung.

