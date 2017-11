Medienmitteilung

Basel, 9. November 2017

Peter Schnellmann wird neuer Leiter Vertrieb bei der Bank Cler

Der Verwaltungsrat hat Peter Alois Schnellmann zum neuen Leiter Vertrieb der Bank Cler ernannt. Mit Peter Schnellmann kommt am 1. Juni 2018 ein junger, dynamischer Bankexperte in die Geschäftsleitung, der einen grossen Erfahrungsschatz im Retailbanking und Vertrieb mitbringt. Seit 2005 war er in verschiedenen Funktionen der Cembra Money Bank (zuvor GE Money Bank) in der Schweiz tätig und hat dort zuletzt das Business to Consumer (B2C) Banking geleitet.

Am 23. Juni 2017 wurde Sandra Lienhart, zuvor Leiterin Vertrieb der Bank Cler, zur CEO ernannt. Bei der Wahl ihres Nachfolgers für die Leitung Vertrieb setzt der Verwaltungsrat auf eine jüngere, dynamische Person, die über Erfahrung in der Führung eines schweizweiten Bankgeschäfts sowie über eine starke Kundenorientierung und eine hohe Affinität zum Thema Digitalisierung verfügt. Dies vor dem Hintergrund, dass die Bank Cler sich entlang ihrer neuen Strategie zu einer digitalen Bank mit starker physischer Präsenz in urbanen Gebieten entwickelt. Der Verwaltungsrat hat nun Peter Schnellmann zum neuen Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Zudem wird er Mitglied der Konzernleitung der Basler Kantonalbank.

Peter Schnellmann (43) leitet derzeit das Business to Consumer Banking der Cembra Money Bank Zürich (zuvor GE Money Bank) und ist in dieser Funktion verantwortlich für den Vertrieb der Produkte Kredite, Versicherungen und Sparen. Er führt etwa 200 Mitarbeitende in den 18 Filialen und den 4 Online- und Partnercentern der Cembra Money Bank in der Schweiz. Damit bringt er die idealen Voraussetzungen für die Leitung des Vertriebs der Bank Cler mit, welcher die schweizweit 32 Geschäftsstellen und das Beratungscenter in Münchenstein unterstellt sind. Peter Schnellmann wird seine Stelle bei der Bank Cler am 1. Juni 2018 antreten.

Der Präsident des Verwaltungsrats Andreas Sturm, ist überzeugt, dass die Bank Cler mit Peter Schnellmann den idealen Kandidaten für die Nachfolge als Leiter Vertrieb gefunden hat. «Mit seiner gesamtschweizerischen Erfahrung im Retailbanking, seinem gewinnenden Auftreten und seiner dynamischen Art passt Peter Schnellmann perfekt zur Bank Cler.»

Peter Schnellmann freut sich auf die neue Herausforderung. «Die Bank Cler hat grosses Potential, zu wachsen. Gemeinsam mit meinen Geschäftsleitungskollegen und den Mitarbeitenden werde ich die Neupositionierung weiter vorantreiben und mich für die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden einsetzen.»

Nähere Informationen zu Peter Schnellmann befinden sich im beiliegenden Kurzportrait.

