FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger auch am Donnerstag zunächst in Zurückhaltung üben. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 380 Punkte und damit 0,02 Prozent unter seinem Schlusskurs.

Bereits am Vortag war der deutsche Leitindex Dax auf der Stelle getreten, nachdem er am Dienstag noch auf ein Rekordhoch bei 13 525 Punkten gestiegen war. In New York hatten Bankaktien den Dow Jones ausgebremst. Eine mögliche Verzögerung der US-Steuerreform bereite Sorgen, hieß es. Die Vorzeichen aus Asien zeigen ein gemischtes Bild.

Die Berichtssaison hierzulande ist auf dem Höhepunkt. Allein aus dem 30 Werte umfassenden Dax berichtet fast ein Drittel der Unternehmen, darunter die Deutsche Post , Siemens , die Deutsche Telekom , die Commerzbank und Merck KGaA . Konjunkturseitig stehen in Deutschland Daten zur Handelsbilanz im Fokus. Aus China kamen Erzeugerpreise, die weiter stark angezogen hatten./ajx/mis/stk

AXC0082 2017-11-09/07:31