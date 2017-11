Basel - Der Verwaltungsrat hat Peter Alois Schnellmann zum neuen Leiter Vertrieb der Bank Cler ernannt. Mit Peter Schnellmann kommt am 1. Juni 2018 ein junger, dynamischer Bankexperte in die Geschäftsleitung, der einen grossen Erfahrungsschatz im Retailbanking und Vertrieb mitbringt. Seit 2005 war er in verschiedenen Funktionen der Cembra Money Bank (zuvor GE Money Bank) in der Schweiz tätig und hat dort zuletzt das Business to Consumer (B2C) Banking geleitet.

Am 23. Juni 2017 wurde Sandra Lienhart, zuvor Leiterin Vertrieb der Bank Cler, zur CEO ernannt. Bei der Wahl ihres Nachfolgers für die Leitung Vertrieb setzt der Verwaltungsrat auf eine jüngere, dynamische Person, die über Erfahrung in der Führung eines schweizweiten Bankgeschäfts sowie über eine starke Kundenorientierung und eine hohe Affinität zum Thema Digitalisierung verfügt. Dies vor dem Hintergrund, dass die Bank Cler sich entlang ihrer neuen Strategie zu einer digitalen Bank mit starker physischer Präsenz in urbanen Gebieten entwickelt. Der Verwaltungsrat hat nun Peter Schnellmann zum neuen Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Zudem wird er Mitglied der Konzernleitung der ...

