FRANKFURT (Dow Jones)--Zurich Insurance ist gut durch die ersten neun Monate 2017 gekommen. In der Schaden- und Unfallversicherung (P&C), dem größten Bereich der Schweizer, stiegen die Bruttoprämien auf vergleichbarer Basis in Lokalwährungen um 1 Prozent auf 25,34 Milliarden US-Dollar. Im Lebensversicherungsgeschäft legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis, gemessen am Jahresprämienäquivalent aus Neugeschäft (APE), in Lokalwährungen um 1 Prozent auf 3,47 Milliarden Dollar zu. Die Schweizer veröffentlichen mit den Neunmonatszahlen keine Gewinngrößen oder Angaben zur Combined Ratio.

"Ich bin mit der Entwicklung unserer Geschäftstätigkeiten im bisherigen Jahresverlauf sehr zufrieden, vor allem in Anbetracht der branchenweiten Herausforderungen im dritten Quartal", erklärte Chief Financial Officer George Quinn. "Wir erwarten, dass sich aufgrund der Naturkatastrophen im dritten Quartal die Preisgestaltung über die Geschäftsbereiche hinweg verbessern wird", Die Gruppe verfüge über eine starke Kapitalbasis und habe Fortschritte bei der Umsetzung de strategischen Ziele gemacht.

Wie bereits Mitte Oktober mitgeteilt, werden die im dritten Quartal 2017 verzeichneten Gesamtschäden in der Schaden- und Unfallversicherung - die im Zusammenhang mit den Wirbelstürmen Harvey, Irma und Maria anfielen - nach Rückversicherung und vor Steuern auf 700 Millionen Dollar geschätzt, bekräftigte der Konzern. Diese Ereignisse würden zu einer geschätzten Schadenbelastung nach Steuern von 620 Millionen Dollar führen, was sich nachteilig auf den effektiven Jahressteuersatz der Gruppe auswirken werde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2017 01:20 ET (06:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.