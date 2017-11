PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen Medigene baut seine Forschungsaktivitäten in der Krebsimmuntherapie weiter aus. Weil die Kosten deshalb steigen, fiel auch im dritten Quartal wie erwartet ein Verlust an, wie die im TecDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Planegg mitteilte. Dabei war das Minus kleiner aus als noch vor einem Jahr, weil die Kooperation mit dem US-Unternehmen Bluebird die Kasse klingeln ließ und die Aufwendungen für Vertrieb und Verwaltung schrumpften. Auf Neunmonatssicht rutschte Medigene hingegen tiefer in die Verlustzone. Vorstandschefin Dolores Schedel sieht Medigene "voll im Plan" und bestätigte die Jahresprognose.

Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen Erlöse in Höhe von knapp 2,3 Millionen Euro, das waren 40 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent auf minus 3,24 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 3,22 Millionen Euro - eine Verbesserung von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach dem schwachen ersten Halbjahr summiert sich nun das Minus in den ersten neun Monaten auf knapp 10,7 Millionen Euro - im Vorjahr standen hier minus 5,7 Millionen Euro in den Büchern./tav/he/stk

ISIN DE000A1X3W00

AXC0097 2017-11-09/07:50