Im vierten Quartal ist das Ergebnis im Industrie-Geschäft bei Siemens um zehn Prozent auf 2,2 Milliarden Euro gesunken. Grund sind Rückgänge in der Kraftwerks- und Windkraftsparte. Die Erwartungen wurden damit verfehlt.

Die Kraftwerks- und die kürzlich fusionierte Windkraft-Sparte haben Siemens im vierten Quartal belastet. Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft ging deshalb um zehn Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zurück, wie der Industriekonzern am Donnerstag in München mitteilte. Siemens verfehlte damit die Erwartungen der von Reuters befragten Analysten deutlich.

In der Sparte Power & Gas brach das Ergebnis um 40 Prozent ein, Siemens Gamesa schrieb sogar Verlust. "Die meisten Geschäfte sind so stark wie nie", sagte Vorstandschef Joe Kaeser vor der Bilanzpressekonferenz. "Dennoch haben wir in einzelnen ...

