Von Hans Bentzien

FRANKFURT/RÜSSELSHEIM (Dow Jones)--Der Autobauer Opel will wieder profitabel werden und dabei ohne Werksschließungen oder betriebsbedingte Kündigungen auskommen. Wie das zum französischen PSA-Konzern gehörige Unternehmen mitteilte, will es ab 2020 eine wiederkehrende operative Marge von 2 Prozent erzielen und einen positiven Cashflow. Die Gewinnschwelle soll zukünftig bereits mit 800.000 Fahrzeugen erreicht werden, bis 2024 sollen zudem alle Modellreihen elektrifiziert werden. Gute Nachricht für Rüsselsheim: Alle neuen Fahrzeuge von Opel/Vauxhall sollen künftig am Stammsitz entwickelt werden. Hier entstehen zudem globale Kompetenzzentren für die gesamte Groupe PSA.

"Der Plan verfolgt das klare Ziel, alle Werke in Europa zu behalten und betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden", heißt es in der Mitteilung. Die notwendige und nachhaltige Reduzierung der Lohnkosten solle durch verantwortungsvolle Maßnahmen erreicht werden, wie innovative Arbeitszeitkonzepte, freiwillige Programme oder Angebote für Altersteilzeit. "Damit wird unsere Zukunft gesichert und zugleich die Entwicklung der Groupe PSA durch deutsche Ingenieurskunst bereichert", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller. "Die Umsetzung hat bereits begonnen. Alle Teams sind fest entschlossen, die Ziele zu erreichen", so Lohscheller.

In einer Telefonkonferenz sagte der Opel-Chef, dass in Rüsselsheim ein neues Fahrzeug der D-Reihe gebaut werden soll und in Eisenach ein SUV. Zur aktuellen Gewinnschwelle wollte sich Lohscheller nicht äußern. "Sie ist absolut zu hoch, deshalb ist es wichtig, sie zu senken", so Lohscheller. Zudem ergänzte er, dass Opel/Vauxhall schneller als bisher erwartet zur PSA-Architektur wechseln werde. "Ab 2024 werden alle Pkw-Modelle von Opel und Vauxhall auf den gemeinsamen Architekturen der Groupe PSA basieren."

Laut dem Strategieplan, den das Unternehmen "Pace" getauft hat, soll die wiederkehrende Marge bis 2026 auf 6 Prozent gesteigert werden. Innerhalb der Groupe PSA sorgten die gebündelten Kräfte für jährliche Synergieeffekte in Höhe von 1,1 Milliarden Euro bis 2020 und 1,7 Milliarden Euro bis 2026. Durch die veränderten Rahmenbedingungen könne die Gewinnschwelle (Financial Breakeven Point) von Opel/Vauxhall zukünftig bereits mit 800.000 Fahrzeugen pro Jahr erreicht werden; damit wird ein profitables Geschäftsmodell selbst für wirtschaftlich schwierige Zeiten geschaffen.

Opel will bei der Reduzierung der Co2-Emissionen nach eigenen Angaben "die Führungsrolle" übernehmen. Bis 2024 werden alle europäischen Pkw-Baureihen elektrifiziert sein - entweder mit reinem Batterieantrieb oder als Plug-in-Hybride neben dem Angebot der Verbrennungsmotoren. 2020 will Opel/Vauxhall vier elektrifizierte Modellreihen auf dem Markt haben, dazu zählen der Grandland X PHEV sowie die nächste Corsa-Generation mit einer rein batteriegetriebenen Variante.

Das Unternehmen will seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern und die Kosten pro Fahrzeug bis ins Jahr 2020 um 700 Euro senken. Die Effizienz bei Marketingausgaben soll um mehr als 10 Prozent verbessert werden. Durch den Abbau von Komplexität in allen Bereichen komme es zu weiteren Effizienzsteigerungen: Der Anteil der allgemeinen Verwaltungskosten am Umsatz solle von 5,6 Prozent auf 4,7 Prozent sinken. Ziel sei es zudem, sich beim Verhältnis von Lohnkosten und Umsatz Richtung Branchenbenchmark zu entwickeln.

Darüber hinaus sollen bis 2020 die Prozesse innerhalb der Produktion sowie der Verwaltung optimiert werden. Forschungs- und Entwicklungssowie Investitionsausgaben werden auf 7 bis 8 Prozent vom Fahrzeugumsatz festgelegt. Bis 2022 solle Working Capital von 1,2 Milliarden freigesetzt werden.

