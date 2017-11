KÖLN (dpa-AFX) - Die europäische Sendergruppe RTL hat ihre Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr nach einem zufriedenstellenden dritten Quartal nach oben geschraubt. Während der Umsatz weiterhin moderat mit einem Plus zwischen 2,5 und 5 Prozent zulegen werde, rechne man beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nun mit einer "leichten Steigerung", teilte die im MDax notierte Bertelsmann-Tochter am Donnerstag in Köln mit. Zuvor war das Unternehmen noch davon ausgegangen, dass das Ergebnis "weitgehend stabil" bleiben werden.

Grund für die höheren Erwartungen sei neben eines Immobilienverkaufs in Frankreich auch der gute Geschäftsverlauf im dritten Quartal gewesen. So steigerte RTL seine Umsätze zwischen Juli und September im Vorjahresvergleich um 1,5 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro und lag damit auf Höhe der Erwartungen. Beim Ebitda ging es zudem um 17,4 Prozent auf 263 Millionen Euro nach oben. Dabei generierte der Konzern trotz eines europaweit schwachen TV-Werbemarktes noch immer gut die Hälfte seiner Erlöse aus der Fernsehwerbung. Der Gewinn erhöhte sich um 11,8 Prozent auf 114 Millionen Euro./kro/jha/

