TAGESTHEMA

Siemens hat sich nach einem starken Geschäftsjahr identische Ziele für das neue Jahr gegeben. Der Technologiekonzern kündigte bei Vorlage der Jahresbilanz ein leichtes organisches Wachstum für 2018 an. Das Industriegeschäft soll zwischen 11 und 12 Prozent Umsatzrendite abwerfen und der Gewinn je Aktie zwischen 7,20 Euro und 7,70 Euro landen. Im vierten Geschäftsquartal belasteten die schwache Entwicklung in der Kraftwerkssparte Power & Gas sowie bei der Windturbinentochter Siemens Gamesa das Ergebnis. Stark entwickelten sich die Auftragseingänge im Schlussquartal. Sie stiegen um 16 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro. Die Book-to-Bill Ratio lag wie im Gesamtjahr deutlich über 1.

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalsergebnisse mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 4Q16/17 ggVj 4Q16/17 ggVj 4Q15/16 Auftragseingang 23.663 +16% 22.703 +12% 20.326 Umsatz 22.299 +2% 22.973 +5% 21.953 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.280 +11% 1.225 +6% 1.152 Ergebnis je Aktie 1,57 +11% 1,51 +6% 1,42

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 5.919 +9% 16 5.413 Betriebsergebnis 739 +31% 14 563 Ergebnis vor Steuern 735 +35% 8 545 Ergebnis nach Steuern/Dritten 519 +34% 6 386 Ergebnis je Aktie 2,53 +31% 15 1,93

CONTINENTAL

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 10.596 +6% 21 9.984 EBIT bereinigt 1.111 +72% 21 645 EBIT 1.088 +82% 14 596 Ergebnis vor Steuern 1.036 +81% 19 571 Ergebnis nach Steuern/Dritten 730 +93% 20 379 Ergebnis je Aktie unverwässert 3,61 +90% 9 1,90

MUNICH RE

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

PROG PROG PROG 3Q17* ggVj Zahl 3Q16 Bruttoprämien 12.310 -0,3% 8 12.344 Anlageergebnis 1.764 +9% 6 1.619 Operatives Ergebnis -1.811 -- 9 1.014 Ergebnis nach Steuern -1.469 -- 9 684 Ergebnis je Aktie -9,80 -- 8 4,30 Schaden-Kosten-Quote* 158,9 -- 4 92,5 -* Munich Re hat am 26.10. berichtet, das es für das 3. Quartal mit einem Verlust von 1,4 Mrd Euro rechnet. -* Rückversicherung

RTL GROUP

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 1.381 +2% 3 1.352 EBITDA 254 +13% 1 224 EBITA 188 +7% 1 176 Ergebnis je Aktie 0,82 +24% 2 0,66

COMPUGROUP MEDICAL

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 142 +5% 2 136 EBITDA 32 +12% 2 28

SLM SOLUTIONS

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro ):

PROG PROG PROG 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 21 +42% 2 15 EBITDA bereinigt -0,1 -- 2 -1,0 Konzernergebnis -1,5 -- 2 -3,1 Ergebnis je Aktie -0,08 -- 2 -0,17

Weitere Termine:

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate, Niestetal

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz)

07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin

07:00 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Stuttgart

07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 9 Monate (12:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1H, Heidelberg

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 9 Monate, Martinsried

07:30 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q, Wien

07:30 LU/SAF-Holland SA, ausführliches Ergebnis 3Q, Luxemburg

07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q, Triest

07:35 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden

07:45 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q, München

08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q (08:15 Telefonkonferenz)

08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 9 Monate, Kahl am Main

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q, London

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H, London

08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H, London

08:30 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q, München

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Gütersloh

09:15 DE/Opel Automobile GmbH, PK zur Vorstellung des

strategischen Zukunftsplans von Opel/Vauxhall,

Rüsselsheim

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York

DIVIDENDENABSCHLAG

BP 0,10 USD Glaxosmithkline 0,19 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz September Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +21,4 Mrd Euro zuvor: +21,6 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +25,0 Mrd Euro zuvor: +17,8 Mrd Euro -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 500 Mio SEK 11:00 IE/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2026 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2045 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 20 Mrd HUF 11:30 UK/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.587,10 -0,15 Nikkei-225 22.868,71 -0,20 Schanghai-Composite 3.415,33 0,00 DAX 13.382,42 0,02 DAX-Future 13.389,50 0,17 XDAX 13.392,20 0,17 MDAX 26.933,22 0,02 TecDAX 2.521,41 -1,41 EuroStoxx50 3.655,04 -0,10 Stoxx50 3.222,93 -0,02 Dow-Jones 23.563,36 0,03 S&P-500-Index 2.594,38 0,14 Nasdaq-Comp. 6.789,12 0,32 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,24 -6

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung an Europas Börsen ab. Impulse kommen von einer Flut von Quartalszahlen, die aber vor allem die betreffenden Einzelkurse und weniger die Aktienmärkte in der Breite stärker bewegen dürften. Für die Gesamtmärkte steht vor allem das Gerangel um die geplante Steuerreform in den USA im Blick. Die im Entwurf geplanten Umverteilungen, um die vorgesehenen Senkung der Unternehmenssteuern zu finanzieren, haben die verschiedensten Lobbygruppen auf den Plan gerufen. "Es ist allen klar, dass es noch ein weiter Weg bis zu einer Verabschiedung der Steuerreform ist", kommentieren die Analysten von MUFG.

Rückblick: Wenig verändert - Angesichts der Flut von Quartalszahlen standen Einzelkurse im Fokus. Nicht gut sah es bei den französischen Banken aus. Nach BNP Paribas enttäuschte auch Credit Agricole. Die Aktie verlor 3,2 Prozent. Beim französischen Computerspiele-Hersteller Ubisoft wurden Anleger positiv überrascht und trieben die Aktie um 9,3 Prozent nach oben. Ahold-Delhaize sprangen wegen der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms um 5,1 Prozent nach oben. Der niederländische Einzelhändler will ab 2018 eigene Aktien für 2 Milliarden Euro kaufen. Heftige Gewinnmitnahmen machten Händler europaweit bei den Fluglinienaktien aus. Unter anderem fielen Lufthansa und Air-France-KLM um jeweils 3,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

