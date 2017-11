Anfang 2009 notierte das Wertpapier des Mediensenders ProSiebenSat.1 Media noch auf einem Kursniveau von gerade einmal 0,88 Euro und befand sich zweifelsohne in den Fängen der Penny-Stocks. Doch nach den Crashtiefs erholte sich die Aktie recht schnell wieder auf ein vorläufiges Hoch von rund 26,00 Euro, anschließend etablierten Marktteilnehmer einen Aufwärtstrend bis auf ein Verlaufshoch von 50,95 Euro bis November 2015. Seitdem aber befindet sich die Aktie wieder in einem konstanten Abwärtstrend und brach sogar ihren übergeordneten Aufwärtstrend, dieser drückte die Aktie auf ein Verlaufstief von 27,30 Euro bis Ende Augst abwärts. Auf diesem Niveau versucht sich das Papier nun seit einigen Monaten an einer Stabilisierung und konnte bislang sogar bis an den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei 30,55 Euro zulegen. So richtig in Fahrt kam die Aktie aber noch nicht, aktuell notiert der Wert an den derzeitigen Jahrestiefs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...