die großen Industriemetallproduzenten haben bereits ihre Ergebnisse per Q3 2017 veröffentlicht. So gut wie alle haben im Vergleich zum Vorjahr mit dem Rückenwind steigender Kupfer- und Aluminiumpreise Erwartungen der Analysten übertreffen können. Glencore und BHP Billiton haben bisher nur die Produktionsdaten bekannt gegeben. Freeport McMoRan hat im dritten Quartal 4,3 Mrd. US-Dollar an Umsatz erzielt - ein Plus von 10,25 % im Vergleich zum Vorjahr und ein Plus von 16,21 % ... (David Iusow-Klassen)

