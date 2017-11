Der Tod von Benno Ohnesorg und das Attentat auf Rudi Dutschke prägen die Studentenproteste in Deutschland. Ein berühmter Spruch, der auch sinnbildlich für die "68er" steht, feiert nun einen runden Geburtstag.

Als Detlev Albers und Gert Hinnerk Behlmer am 9. November 1967 schelmisch grinsend die Treppe im Hamburger Audimax herunterschreiten, ahnen sie, dass ihnen gerade ein spektakulärer Coup glückt. Was die beiden Studenten aber nicht wissen können ist, dass sie mit ihrer Aktion im großen Hörsaal in die bundesdeutsche Geschichte eingehen werden. Denn der Spruch "Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren", den die beiden vormaligen AStA-Vorsitzenden vor den bloßgestellten Professoren auf einem schwarzen Banner in die Höhe halten, gilt heute als DER Slogan der 68er-Proteste und der Studentenbewegung.

"Die Aktion war sicher erforderlich und geeignet, verkrustete Strukturen in Universität und Gesellschaft aufzubrechen. Sie war frech, gewaltlos, nicht ohne persönliches Risiko und im besten Sinne antiautoritär", sagt Behlmer rückblickend laut Uni-Mitteilung.

"Der Spruch brachte einfach alles auf den Punkt", sagt der Leiter der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte, Rainer Nicolaysen. Noch heute rankten sich aber unterschiedliche Legenden darum, was sich damals im pickepackevollen Audimax bei der feierlichen Übergabe des Rektorats genau zugetragen hat. "Es gibt 1700 Plätze im Audimax, aber ich kenne inzwischen mehr als 1700 Leute, die damals dabei waren."

Klar ist: Albers, später Bremer SPD-Vorsitzender, und Behlmer, später Hamburger Staatsrat, hatten ihre Aktion gemeinsam mit Mitstreitern gut geplant und perfekt umgesetzt. Während die in Talar gekleideten Professoren zu einer Bach-Ouvertüre in den Saal schreiten, setzen sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...