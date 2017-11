CANCOM wächst zweistellig bei Umsatz und Ergebnis

Erfolgreiche Geschäftszahlen zum 30. September 2017 vorgelegt.

München, 09. November 2017 - Der CANCOM Konzern hat im dritten Quartal des laufenden Jahres eine erneut starke Geschäftsentwicklung verzeichnet. Umsatz und Ergebnis (EBITDA) weisen zweistellige Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus.

Der Konzernumsatz fürs dritte Quartal stieg um 21,1 Prozent von 225,5 Mio. Euro im Q3/2016 auf 273,1 Mio. Euro im Q3/2017. Beim Konzern-EBITDA konnte im selben Zeitraum eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal um 16,9 Prozent von 17,2 Mio. Euro auf 20,1 Mio. Euro erzielt werden. Insbesondere die Entwicklung im Segment Cloud Solutions nahm im dritten Quartal mit einem Plus von 20,3 Prozent beim Umsatz und einem Plus von 47,9 Prozent beim EBITDA stark an Fahrt auf.

Von Januar bis September 2017 wuchs der Konzernumsatz von 717,7 Mio. Euro in 2016 auf nun 809,0 Mio. Euro und damit um 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Konzern-EBITDA und Konzern-EBIT stiegen ebenfalls um 10,6 Prozent bzw. 13,1 Prozent auf 55,5 Mio. Euro (2016: 50,2 Mio. Euro) bzw. 38,8 Mio. Euro (2016: 34,3 Mio. Euro).

"Mit dem eingeschlagenen Weg, in unser Wachstum zu investieren, unter anderem mit dem Onboarding von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wurden wichtige Schritte unternommen. Dadurch sind wir für unser ehrgeiziges Ziel, das Wachstum künftig sogar noch weiter zu beschleunigen, gut aufgestellt", so CANCOM CEO Klaus Weinmann.

Der Bericht für den Zeitraum bis 30. September 2017 ist auf www.cancom.de/berichte veröffentlicht.

