FRANKFURT (Dow Jones)--Die Naturkatastrophen in Nordamerika haben dem Rückversicherer Munich Re im dritten Quartal den angekündigten Milliardenverlust beschert und die Schaden-Kosten-Quote in die Höhe getrieben. Für das Gesamtjahr wird nur noch ein kleiner Gewinn erwartet. Mit Blick auf das schwierige Marktumfeld gibt sich der DAX-Konzern gleichwohl zuversichtlich.

"Wir rechnen für die kommenden Verhandlungen wieder mit steigenden Preisen - insbesondere in den von den Katastrophen besonders betroffenen Märkten", sagte Finanzvorstand Jörg Schneider laut Pressemitteilung. Die Preise in der Rückversicherung liegen seit Jahren am Boden.

Die Munich Re hatte bereits Ende Oktober einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro für das dritte Quartal gemeldet und den Ausblick gesenkt. Vor den Naturkatastrophen hatte die Jahresprognose der Münchener auf 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro gelautet. In den ersten neun Monaten lag der Verlust bei 146 Millionen Euro nach 2,09 Milliarden Gewinn im Vorjahreszeitraum.

Die drei Wirbelstürme Harvey, Irma und Maria haben der Munich Re Schäden von 2,7 Milliarden Euro beschert. Einschließlich der Belastungen durch weitere Naturkatastrophen belief sich die Gesamtbelastung aus Großschäden im dritten Quartal auf 3,2 Milliarden Euro. Die Munich Re geht davon aus, dass die drei Hurrikane versicherte Marktschäden von rund 100 Milliarden US-Dollar angerichtet haben.

In der Schaden-und Unfallrückversicherung betrug der Verlust im Quartal 1,53 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 558 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich auf 160,9 von 92,5 Prozent.

Einen kleinen Gewinn machte die in der Restrukturierung steckende Erstversicherungstochter Ergo mit 29 Millionen nach einem Verlust von 19 Millionen Euro im Vorjahr. Das Ergebnis war wegen geringerer Veräußerungsgewinne schwächer als in den beiden Vorquartalen.

Die Naturkatastrophen im dritten Quartal mit dem ungewöhnlich hohen Schadensaufkommen machen der gesamten Branche zu schaffen. Der kleinere Wettbewerber Hannover Rück hatte am Mittwoch einen Gewinneinbruch vermeldet und konnte nur mit dem Verkauf seines Aktienportfolios einen Verlust vermeiden.

