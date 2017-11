DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Die Ratsmitglieder der Bank of Japan (BoJ) sind unwillig, die monetäre Bedingungen trotz der trägen Inflation weiter zu lockern. Der Widerstand gegen eine weitere Lockerung der Geldpolitik deutet darauf hin, dass die Forderung des neuen Ratsmitglieds Goushi Kataoka nach mehr Maßnahmen zur Ankurbelung der Inflation in absehbarer Zeit kaum eine Mehrheitsunterstützung finden wird. "Wenn die Bank eine extreme Maßnahme ergreift, nur um das Ziel der Preisstabilität schneller zu erreichen, könnten sich Nebenwirkungen wie eine Anhäufung von finanziellen Ungleichgewichten und eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit des Finanzintermediärs ergeben", zitiert das Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 30. und 31. Oktober eine Person aus dem neunköpfigen Gremium.

Die chinesischen Verbraucherpreise sind im Oktober mit der höchsten Rate seit neun Monaten gestiegen. Der Verbraucherpreisindex legte im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 1,9 Prozent zu, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Im September hatte das Plus 1,6 Prozent betragen. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 1,8 Prozent gerechnet. Die Nahrungsmittelpreise sanken um 0,4 Prozent, es war der neunte Rückgang in Folge nach einem Minus von 1,4 Prozent im September. Die Non-Food-Preise stiegen ebenso wie im Vormonat um 2,4 Prozent. Die Verantwortlichen in Peking haben sich zum Ziel gesetzt, die Inflation in diesem Jahr auf unter 3 Prozent zu begrenzen. Gegenüber dem Vormonat stieg der Verbraucherpreisindex um 0,1 Prozent. Im September betrug der Anstieg 0,5 Prozent. Der Erzeugerpreisindex kletterte im Jahresvergleich mit einer stabilen Rate von 6,9 Prozent. Hier hatten die Volkswirte mit 6,6 Prozent gerechnet. Im Monatsvergleich betrug der Anstieg 0,7 Prozent nach 1,0 Prozent im September.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

22:20 News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.587,10 -0,15% Nikkei-225 22.868,71 -0,20% Hang-Seng-Index 29.095,02 +0,65% Kospi 2.550,57 -0,07% Schanghai-Composite 3.417,97 +0,07% S&P/ASX 200 6.049,40 +0,55%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen knüpfen nach einem Tag Pause zunächst an den Höhenflug von Dienstag an, sind aber mittlerweile ausgehend von einer Achterbahnfahrt in Japan zurückgekommen. Die Indizes in Hongkong und Australien erklommen frische Zehnjahreshochs, der japanische Leitindex sprang erstmals seit Januar 1992 über die runde Marke von 23.000 Punkten. Anschließend setzte eine breite Gegenbewegung ein, die ihren Ursprung in Japan hat. Dort löste der steigende Yen heftige Gewinnmitnahmen aus, die den Index von rund plus 2 Prozent ins Minus drückten. Auch anderswo kommen die Indizes von ihren Tageshochs zurück. Wie schon zuletzt tun sich Händler mit einer Erklärung für die zunächst zu beobachtende Kauflaune schwer, zumal die Vorgaben aus den USA eher mau sind. Die Gründe für den plötzlichen Absturz sind ebenso schwer nachvollziehbar. Gestützt hatte zunächst eine anziehende Inflation in China. Die anziehende Inflation in China deute auf eine kräftige Nachfrage, heißt es. Neben der Yen-Aufwertung gesellen sich in Japan auch extrem schwache Auftragseingänge im Maschinenbau. Andere Marktteilnehmer bemühen den China-Besuch von US-Präsident Donald Trump als eine mögliche Erklärung für den Absturz in Japan. Trump hatte erneut Nordkorea gedroht. In Schanghai belasten Sorgen über mögliche geldpolitische Straffungen angesichts der Inflation. In Sydney geht es nach oben, China stellt für Australien den wichtigsten Exportmarkt dar, BHP Billiton und Rio Tinto ziehen um jeweils rund 1 Prozent an und markieren neue Mehrjahreshochs. In Wellington geben Xero 1,9 Prozent ab. Das Unternehmen will seine Aktien von der neuseeländischen Börse nehmen und stattdessen die Handelsaktivitäten in Australien bündeln. Am Devisenmarkt wertet der Yen im Sitzungsverlauf mächtig auf. Die Ratsmitglieder der BoJ sind unwillig, die monetäre Bedingungen trotz der trägen Inflation weiter zu lockern. Überzeugende Geschäftszahlen lassen Minebea Mitsumi in Tokio um über 8 Prozent anziehen. Singapore Telecommunication fallen nach Geschäftsausweis um 1,1 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Hologic stürzten 5,2 Prozent ab, nachdem der Medizintechnikhersteller mit seinem Ausblick auf 2018 enttäuscht hatte. Für das vierte Quartal hatte die Gesellschaft Umsatz- und Gewinnkennziffern über Markterwartung gemeldet. 2018 rechnet das Unternehmen jedoch mit sinkenden Erlösen. Monster Beverage fielen um 5,2 Prozent. Der Getränkeanbieter hatte mit den Ergebnissen schlechter als erwartet abgeschnitten, beim Umsatz aber besser. CenturyLink brachen nach einer Gewinnwarnung um 7,8 Prozent ein. Das Telekommunikationsunternehmen hatte angekündigt, dass die Ergebnisse für 2017 unter der bislang gültigen Prognose ausfallen würden. Bristow Group schnellten dagegen um 11,7 Prozent in die Höhe. Der weltgrößte Fertiger kommerzieller Hubschrauber hatte seine Prognose deutlich angehoben. Der Medienkonzern 21st Century Fox hat seinen Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal gesteigert. Höhere Gebühren im Kabelnetzgeschäft konnten die anhaltende Schwäche bei lokalen Fernsehstationen und dem Filmstudio ausgleichen. Die Titel sanken um 0,1 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.563,36 0,03 6,13 19,23 S&P-500 2.594,37 0,14 3,73 15,88 Nasdaq-Comp. 6.789,12 0,32 21,34 26,12 Nasdaq-100 6.345,81 0,40 25,03 30,48 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 879 Mio 903 Mio Gewinner 1.495 1.271 Verlierer 1.439 1.703 Unverändert 127 97

Gut behauptet - Für neue Rekordstände reichte es zwar nicht, weil die Anleger bezüglich der US-Steuerreform nach wie vor skeptisch waren, aber immerhin setzte sich die Abwärtstendenz des Vortages nicht fort. Stützend wirkte der bisher gute Verlauf der Bilanzsaison: Von den im S&P-500 gelisteten Unternehmen haben 85 Prozent ihre Quartalsausweise vorgelegt. Davon wiederum haben übertrafen etwa drei Viertel die Erwartungen. Schwächster Sektor waren erneut Bankenwerte mit minus 1,2 Prozent. Hier belasteten die flachere Zinsstrukturkurve und die deutlich gesunkenen langfristigen Zinsen, die negativ sind für das klassische Bankengeschäft. Apple legten um 0,8 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 176,24 Dollar zu. Der Börsenwert des iPhone-Herstellers stieg damit erstmals über 900 Milliarden Dollar. Twitter profitierten nicht von der Entscheidung des Kurzbotschaftendiensts, seine bisher auf 140 Zeichen begrenzte Textlänge zu verdoppeln. Die Aktie gab um 0,4 Prozent nach. Nach Vorlage enttäuschender Zahlen brach die Snap-Aktie um 14,6 Prozent ein. AT&T warnte erstmals davor, dass der Zeitplan für die geplante Übernahme des Medienkonzerns Time Warner ins Wanken geraten könnte. AT&T stiegen um 1,1 Prozent, für Time Warner ging es um 6,5 Prozent nach unten.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,65 0,4 1,64 44,3 5 Jahre 2,00 1,7 1,99 7,9 7 Jahre 2,19 1,7 2,18 -5,5 10 Jahre 2,33 1,7 2,32 -11,2 30 Jahre 2,79 1,0 2,78 -28,0

Die Notierungen der US-Anleihen bewegten sich kaum. Auch am Rentenmarkt waren die Augen vor allem auf die geplante US-Steuerreform gerichtet. "Keiner weiß genau, welche Form von Steuerreform wir schließlich bekommen werden", sagte Investment-Stratege Joe Tanious von Bessemer Trust. Die Wahrscheinlichkeit sei recht hoch, dass es zu wiederholten Änderungen komme, bevor die Reform schließlich Gesetz werde, ergänzte der Teilnehmer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1609 +0,1% 1,1593 1,1603 +10,4% EUR/JPY 131,87 -0,1% 132,02 132,05 +7,3% EUR/GBP 0,8837 -0,0% 0,8840 0,8832 +3,7% GBP/USD 1,3136 +0,2% 1,3115 1,3137 +6,5% USD/JPY 113,59 -0,2% 113,85 113,81 -2,8% USD/KRW 1115,10 +0,1% 1114,00 1113,75 -7,6% USD/CNY 6,6316 +0,1% 6,6281 6,6308 -4,5% USD/CNH 6,6352 +0,0% 6,6320 6,6381 -4,9% USD/HKD 7,7983 +0,0% 7,7966 7,8012 +0,6% AUD/USD 0,7680 +0,0% 0,7678 0,7669 +6,4% NZD/USD 0,6955 -0,2% 0,6967 0,6913 +0,1%

November 09, 2017 01:59 ET (06:59 GMT)

Der Dollar tendierte seitwärts, der Euro pendelte wieder um die Marke von 1,16 Dollar. Der zuletzt noch nach oben tendierende Dollar wurde von Berichten gebremst, wonach die Republikaner im US-Senat die geplante Steuerreform bis ins Jahr 2019 verschieben könnten. "Wir sehen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Steuerreform, doch sie dürfte anders ausfallen als von den Republikanern bislang geplant", merkte Investment-Stratege Jonathan Mackay von Schroders an. Im frühen Handel am Donnerstag tendiert der Dollar zum Euro, vor allem aber zum Yen leichter.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,84 56,81 +0,1% 0,03 -0,4% Brent/ICE 63,55 63,49 +0,1% 0,06 +8,3%

Die Ölpreise gaben erneut leicht nach, nachdem das US-Energieministerium wider Erwarten einen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hatte. Analysten hatten eine Abnahme erwartet. Die am Vorabend veröffentlichten Lagerdaten des American Petroleum Institute (API) hatten noch einen Rückgang von 1,6 Millionen Barrel gezeigt. Übergeordnet stütze der sich weiter verschärfende Konflikt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien die Ölpreise, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI reduzierte sich um 0,7 Prozent auf 56,81 Dollar. Brent zeigte sich 0,3 Prozent niedriger bei 63,49 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,70 1.281,40 +0,2% +2,30 +11,5% Silber (Spot) 17,11 17,04 +0,4% +0,07 +7,4% Platin (Spot) 932,75 932,00 +0,1% +0,75 +3,2% Kupfer-Future 3,07 3,10 -0,9% -0,03 +21,7%

Der etwas schwächelnde Dollar, die jüngsten politischen Ereignisse in Saudi-Arabien und die Sorgen um die US-Steuerreform verschafften dem Goldpreis Auftrieb. Der Preis für die Feinunze legte um 0,6 Prozent auf 1.283 Dollar zu. Damit kostete das Edelmetall wieder so viel wie vor fast drei Wochen. "In diesen Zeiten braucht man eine Versicherung", sagte Peter Hug vom Edelmetallhändler Ritco Metals.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

WELTBANK

Während des China-Besuchs von US-Präsident Donald Trump hat ein hochrangiger Regierungsvertreter in Washington die Weltbank-Kredite an die wirtschaftlich starke Volksrepublik kritisiert. Wenn die Weltbank Ländern Darlehen bewillige, die wohlhabend genug seien, um ihre eigene Entwicklung zu finanzieren, schade das armen hilfsbedürftigen Ländern, sagte der Staatssekretär für internationale Angelegenheiten im US-Finanzministerium, David Malpass.

HANDEL CHINA/USA

US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping haben gemeinsame Handelsvereinbarungen mit einem Gesamtumfang von 253,4 Milliarden Dollar verkündet. Die Abkommen, die sich unter anderem auf die Branchen Energie, Luftfahrt und Elektronik erstrecken, wurden im Zuge eines Treffens der beiden Staatschefs in Peking unterzeichnet.

US-INNENPOLITIK

Die US-Justiz ermittelt gegen den milliardenschweren Investor und ehemaligen Berater von US-Präsident Donald Trump, Carl Icahn. Es geht um Icahns Empfehlungen zu Vorgaben zur Zusammensetzung von Treibstoffen während seiner Zeit als Präsidentenberater.

ZINSPOLITIK NEUSEELAND

Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

November 09, 2017 01:59 ET (06:59 GMT)

