FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Exporte sind im September gegenüber dem Vormonat leicht gesunken. Die robuste Weltkonjunktur und der lebhafte Welthandel sorgen aber insgesamt für eine gute Nachfrage nach Waren aus Deutschland. Im September sanken die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 107,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 4,6 Prozent höher.

Die Importe fielen im September um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 85,7 Milliarden Euro. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 5,5 Prozent.

Für September ergab sich kalender- und saisonbereinigt ein Außenhandelsüberschuss von 21,8 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Aktivsaldo von 21,4 Milliarden Euro gerechnet. In unbereinigter Rechnung schloss die Außenhandelsbilanz den September mit einem Überschuss von 24,1 Milliarden Euro ab.

Der Überschuss in der Leistungsbilanz betrug nach vorläufigen Berechnungen der Bundesbank 25,4 Milliarden Euro. Ökonomen hatten 25,0 Milliarden Euro erwartet.

Wegen seines großen Leistungsbilanzüberschusses steht Deutschland international am Pranger. Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die EU-Kommission sehen darin einen Hinweis darauf, dass Deutschland zu Hause zu wenig investiert.

Besonders gut lief das Exportgeschäft mit Ländern außerhalb der EU, den sogenannten Drittstaaten, zu denen etwa China, Russland, Brasilien und auch die USA zählen. Die Ausfuhren in diese Länder lagen im September um 6,5 Prozent höher als vor einem Jahr. Auch die Ausfuhren in die Eurozone wuchsen recht ordentlich mit einem Plus von 4,2 Prozent.

