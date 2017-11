flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold zog jüngst wieder an. Vor allem könnte Gold von der Meldung des US-Kongressbüros - dem "US Congressional Budget Office" - zusätzlichen Schub erhalten haben. Durch die geplante US-Steuerreform geht man nämlich von einem Anstieg der US-Staatsschulden um 1,4 Billionen US-Dollar in den kommenden 10 Jahren aus.

Obendrein könnten die geopolitischen Spannungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, sowie nochmals Nordkorea in den Fokus rücken. Zur Charttechnik: Die nächsten Widerstände könnten bei 1.290/1.296/1.306 und weiter nördlich mit 1.332 und 1.358 US-Dollar zu ermitteln sein. Die Unterstützungen fänden sich bei 1.274/1.264 und 1.237 US-Dollar.

