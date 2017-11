MÜNCHEN (IT-Times) - Die Süddeutsche Zeitung wendet sich in einem offenen Brief an den Apple-Chef Tim Cook und wirft dem Mac-Konzern vor, zu wenig Steuern auf die erwirtschafteten Gewinne in Übersee zu zahlen. Konkret bezieht sich Chefredakteur Wolfgang Krach auf Informationen aus den Paradise Papers,...

Den vollständigen Artikel lesen ...