Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Intershop ist mit dem Projekt "Aupark" einen Schritt weiter. Der Regierungsrat des Kantons Zürich stimmte an seiner gestrigen Sitzung dem Kauf des fast 11'000 Quadratmeter grossen Baulandes in Au-Wädenswil zu, wie Intershop am Donnerstag mitteilte. Die an der SIX kotierte Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...