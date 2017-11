Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Senderkette RTL hat im dritten Quartal von einem starken Geschäft sowohl in Deutschland als auch in Frankreich profitiert. Die Bertelsmann-Tochter steigerte Umsatz und Gewinn. Die EBITDA-Prognose für das laufende Jahr hob der MDAX-Konzern an.

Der Umsatz stieg im Zeitraum von Juli bis September um 1,5 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 17,4 Prozent auf 263 Millionen Euro zu. RTL Deutschland steigerte das EBITDA um 23,9 Prozent, die französische Groupe M6 um 36,5 Prozent.

Unter dem Strich verdiente die RTL Group 114 Millionen Euro nach 102 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Im laufenden Jahr rechnet der Konzern, der seinen Sitz in Luxemburg hat, nun mit einem leicht steigenden EBITDA in einem Korridor von 1,0 bis 2,5 Prozent. Bisher war das Unternehmen von einem weitgehend stabilen EBITDA ausgegangen, was nach RTL-Definition einer Bandbreite von minus 1 bis plus 1 Prozent entspricht. Der Umsatz soll nach wie vor moderat um 2,5 bis 5,0 Prozent wachsen.

RTL ist einer der wichtigsten Umsatz- und Gewinntreiber für die Muttergesellschaft Bertelsmann. Diese wird ihre Zahlen ebenfalls am Donnerstag vorlegen.

