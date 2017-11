WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus ist im September auf Wachstumskurs geblieben. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland wuchs gemessen am Vorjahresmonat um zwei Prozent auf 45,8 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Gästen stieg dabei um drei Prozent, während jene von inländischen Reisenden um 2 Prozent zulegte.

Im Zeitraum von Januar bis September steht nun ein Plus von drei Prozent auf 359,3 Millionen Übernachtungen zu Buche. Erfasst werden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Gästebetten. Der Deutschland-Tourismus boomt seit längerem: 2016 wurde bereits das siebte Rekordjahr in Folge verzeichnet./als/DP/zb

ISIN DE000TUAG000 GB00B1VYCH82

AXC0133 2017-11-09/08:40