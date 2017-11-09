sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 09.11.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 567 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,252 Euro		-0,007
-2,70 %
WKN: A0YDX5 ISIN: AU000000GCY6 Ticker-Symbol: 6G4 
Aktie:
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
GASCOYNE RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
GASCOYNE RESOURCES LIMITED 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,22
0,28
07.11.
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
GASCOYNE RESOURCES LIMITED
GASCOYNE RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GASCOYNE RESOURCES LIMITED0,252-2,70 %