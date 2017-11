Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-09 / 08:14 *SKY BET STARTET SPORTWETTENANGEBOT IN DEUTSCHLAND * Sky Betting & Gaming (SB&G), nach Zahl der Kunden größter Online-Wettanbieter in Großbritannien, setzt seine Expansion in Europa in dieser Woche fort. Das Unternehmen teilte heute mit, dass das deutsche Sportwetten-Angebot des Unternehmens ab sofort über skybet.de erreichbar ist. Produkt-Highlights Sky Bet Deutschland bietet über 45 Sport- und 2.000 Wettarten sowie mehr als 20.000 Live-Events im Monat an. Bei der Produktgestaltung steht ein einfaches und verständliches sowie klares und modernes Wett- und Kundenerlebnis im Mittelpunkt. Tägliche "Quoten-Boosts" bieten Kunden deutlich attraktivere Quoten auf ausgewählte Spiele. Mittels "Cash-Out" können Kunden schon vor Ende des Spiels Wettgewinne ganz oder teilweise realisieren und damit noch näher am Geschehen auf dem Platz sein. Der "Kombi-Bonus" ermöglicht einen Bonus von bis zu 60% auf Kombinationswetten. Zum Start bietet skybet.de seinen Kunden einen 100%-Willkommensbonus für die erste Einzahlung bis zu 100 Euro an. Deutschland ist nach dem Start von Skybet.it in Italien im Juli 2016 das zweite kontinentaleuropäische Land, in das SB&G expandiert. In Deutschland wurden 2016 Wetteinsätze von über 6,3 Milliarden Euro getätigt, das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr betrug damit über 40%. Sportwetten werden in Deutschland immer populärer, Sky Betting and Gaming geht auch zukünftig von stetigem Wachstums aus. Jochen Weiner, Managing Director von skybet.de, sagte: "Die Marke Sky Bet steht für ganz große Emotionen im Sport. Wir haben ein tolles Produkt mit einem breiten Spektrum an Angeboten in den unterschiedlichsten Sportarten herausgebracht. Ich bin sicher, unsere Kunden werden es lieben." Richard Flint, CEO von Sky Betting & Gaming, ergänzte: "Deutschland ist eine großartige Chance für uns. Der Markt wächst von Jahr zu Jahr und es gibt hier jede Menge leidenschaftliche Sportfans, von denen wir glauben, dass sie Spaß mit unserem Produkt haben werden." *ENDE* *Für weitere Informationen:* Adam Smith Head of Corporate Communications T: +44 (0)7989 202 937 E: adam.smith7@skybettingandgaming.com Zoe Hebblethwaite Corporate Communications Manager T: +44 (0) 7937 641 558 E: zoe.hebblethwaite@skybettingandgaming.com *Über Sky Betting & Gaming* Sky Betting & Gaming mit Hauptsitz in Leeds wurde 2001 gegründet. Chief Fxecutive Officer ist Richard Flint. Das Unternehmen hat sich mit einem Team von 1.300 Mitarbeitern und einer starken Innovationsbilanz zu einem der führenden Online-Buchmacher im Vereinigten Königreich entwickelt. Mit weiteren Büros in Sheffield, London, Rom und München hat sich das Geschäft national und auch international auf Italien und Deutschland ausgedehnt. Als einer der ersten Buchmacher, der das Potenzial von Online- und mobilen Plattformen für Wetten und Glücksspiele erkannt hat, betreibt Sky Betting & Gaming heute fünf große Online-Produkte: Bet, Vegas, Casino, Poker und Bingo. Hinzu kommt die führende Website für Sportwetten-Quoten Odds-checker.com. Durch den enormen Erfolg ist Sky Betting & Gaming heute nach Kundenzahl der größte Online-Player auf dem britischen Markt. Im Jahr 2015 veräußerte die Muttergesellschaft Sky ihre Mehrheitsbeteiligung an CVC Capital Partners, eines der weltweit führenden Private-Equity-Häuser. Der Deal wurde mit 800 Millionen Pfund Sterling bewertet. Sky hat im Zusammenhang mit dem Verkauf einen langfristigen Markenlizenzvertrag und andere kommerzielle Vereinbarungen mit Sky Betting & Gaming abgeschlossen. Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/skybetting/626743.html [1] Bildunterschrift: Foto Sky Betting Emittent/Herausgeber: Sky Betting & Gaming Schlagwort(e): Unternehmen 2017-11-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 626743 2017-11-09 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fcf511f64d46a2ffa9f35ef5818d35f0&application_id=626743&site_id=vwd&application_name=news

