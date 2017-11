Bern - Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz hat im Oktober 2017 wieder leicht zugenommen. Ende Monat waren laut Mitteilung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) vom Donnerstag 134'800 Arbeitslose bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben, 1'631 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote bleibt damit den fünften Monat in Folge bei 3,0%, der saisonbereinigte Wert betrug wie im Vormonat 3,1%. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat waren 9'731 Personen weniger (-6,7%) arbeitslos gemeldet, die Quote lag damals bei 3,2%.

Die Arbeitslosigkeit hat sich damit im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Von AWP befragte Ökonomen hatten unisono eine unbereinigte Arbeitslosenquote ...

