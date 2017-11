--Selbstgesteckte Ziele 2017 erreicht

--Schwäche im 4. Quartal - industrielle Marge sinkt auf 9,7 Prozent

--Dividende um 0,10 Euro erhöht

(NEU: weitere Details)

Von Olaf Ridder

MÜNCHEN (Dow Jones)--Siemens hat seine Ziele im abgelaufenen Geschäftsjahr erreicht, im vierten Quartal wegen einer schwachen Entwicklung in den Bereichen Power und Gas sowie bei Siemens Gamesa jedoch deutlich an Ertragskraft verloren. Das Ergebnis im industriellen Geschäft ging um 10 Prozent oder 250 Millionen auf 2,2 Milliarden Euro zurück, die Umsatzrendite fiel um 1,2 Punkte und lag mit 9,7 Prozent deutlich unter dem Zielkorridor von 11 bis 12 Prozent.

Für 2018 hat sich der Technologiekonzern identische Ziele gesteckt wie vor einem Jahr. Neben einem leichten organischen Wachstum wird für das Industriegeschäft eine Marge zwischen 11 und 12 Prozent angepeilt. Unter dem Strich soll ein Gewinn je Aktie zwischen 7,20 Euro und 7,70 Euro erreicht werden. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr eine Dividende erhalten, die mit 3,70 Euro um 10 Cent über der des Vorjahres liegt.

Vor allem im Kraftwerksgeschäft des Bereichs Power & Gas schrumpft das Geschäft. Der Trend zu Erneuerbaren Energien und dezentraler Stromerzeugung hat dem auf Großturbinen ausgerichteten Geschäftsmodell den Boden entzogen. Siemens-Chef Joe Kaeser sprach in einem CNBC-Interview von einem strukturellen Problem, das es zu lösen gelte.

Seit 2011 hat sich hier der Gesamtmarkt weltweit halbiert. In diesem Jahr wurden rund um den Globus nur noch 120 Turbinen mit mehr als 100 Megawatt Leistung geordert. Die Marge in diesem Geschäft fiel zuletzt auf 8,3 Prozent.

Um die Probleme in den Griff zu bekommen, werden in der Siemens-Konzernzentrale derzeit Pläne ausgearbeitet, die zur Schließung etlicher Standorte und den Abbau von weiteren tausenden Jobs führen dürften.

Auch im Bereich Prozessindustrie und Antriebe, in dem ebenfalls seit geraumer Zeit die Renditevorgaben verfehlt werden, soll es angeblich zu Einschnitten kommen. Auch betriebsbedingte Kündigungen sind nicht ausgeschlossen. Aus Sicht der Gewerkschaften wäre dies ein Tabubruch. Die IG Metall hat deshalb bereits ihren Widerstand angekündigt.

Auch bei der spanischen Windturbinentochter Siemens Gamesa lief es zuletzt nicht rund. Sie leidet unter massivem Preisdruck für Onshore-Anlagen und zuletzt auch rückläufigen Aufträgen. Allein im abgelaufenen Quartal fiel ein Verlust von 92 Millionen Euro an.

Um das Unternehmen zu stabilisieren, in das Siemens im April seine eigene Windkraftsparte eingebracht hat, sollen weltweit 6.000 Stellen wegfallen, mehr als ein Fünftel der Belegschaft. Außerdem streicht Siemens Gamesa seine Modellpalette von Onshore-Windkraftanlagen um zwei Drittel zusammen.

Aus den Wachstumsbereichen Digital Factory und Medizintechnik, die zusammen etwa die Hälfte des Gewinns im industriellen Geschäft beisteuern, blieben derweil Impulse aus. In der Digital Factory ging das Ergebnis leicht zurück, in der Medizintechnik wurde es gehalten.

Siemens will Healthineers im ersten Halbjahr 2018 an die Börse bringen. Der Zeitplan stehe, erklärte Kaeser in dem Fernsehinterview. Bis zum Ende des ersten Quartals wolle man die Vorbereitungen abgeschlossen haben. Als Teil der Vorbereitung wechselt Siemens den Finanzvorstand aus, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Der Konzern wird bei dem IPO Kasse machen, aber die Mehrheit an der Medizintechnik behalten. Analysten schätzen, dass Siemens durch das Listing 8 bis 12 Milliarden Euro zufließen könnten.

