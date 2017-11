Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Evonik -0,05% auf 32,6, davor 9 Tage im Plus (8,55% Zuwachs von 30,05 auf 32,62), Motor Oil 0% auf 21,5, davor 8 Tage im Plus (10,09% Zuwachs von 19,53 auf 21,5), Saint Gobain +0,67% auf 49,405, davor 8 Tage im Minus (-4,47% Verlust von 51,37 auf 49,08), MorphoSys -1,53% auf 80,2, davor 7 Tage im Plus (13,16% Zuwachs von 71,98 auf 81,45), Pfeiffer Vacuum -0,76% auf 162,35, davor 5 Tage im Plus (18,68% Zuwachs von 137,85 auf 163,6), Caterpillar -1,1% auf 137,29, davor 5 Tage im Plus (2,22% Zuwachs von 135,8 auf 138,81), Flextronics -0,01% auf 15,781, davor 5 Tage im Plus (3,64% Zuwachs von 15,23 auf 15,78), PNE Wind -1,07% auf 2,865, davor 5 Tage im Plus (12,68% Zuwachs von 2,57 auf 2,9), HeidelbergCement +6,59% auf 90,36, davor 5 Tage im Minus (-3,09%...

