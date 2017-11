Mit aktuellen Rekordständen von S&P 500 und DAX wird es immer wichtiger, gerade jetzt nicht Aktien zu kaufen, die zu teuer bewertet sind. Mit Daimler (WKN:710000) und Facebook (WKN:A1JWVX) stehen sich zwei völlig unterschiedliche Kontrahenten gegenüber. Wenn man so will: Alte Schule gegen den jungen Wilden.



Auf den ersten Blick werden viele von euch sagen: Daimler ist zurzeit günstiger bewertet. Man brauche sich ja nur das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder den Kursanstieg von Facebook der letzten Monate anschauen.



Aber ist es wirklich so einfach? Nein, den fairen Wert einer Aktie beziehungsweise eines Unternehmens zu bestimmen, ist eine viel tiefgreifendere Kunst. Doch aufgepasst: ...

