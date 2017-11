"Die Platzierung der elektrotechnischen Komponenten für die kleinen Nebenantriebe hat uns immer wieder vor Probleme gestellt", benennt Kornelius Wolters, Projektleiter bei Dormann + Winkels, ein typisches Problem, dem er in Schaltanlagen für Walzwerke stets von neuem begegnet. Am Standort Kerken fertigt der Schaltanlagenbauer mit 30 Mitarbeitern überwiegend Anlagen für die Metallindustrie. In einem Projekt hat das mittelständische Unternehmen die Schaltanlage für ein Aluminium-Kaltwalzwerk in Rumänien gebaut. "In dieser Branche haben wir nahezu 40 Jahre Erfahrung, langjährige Kunden vertrauen gerade deswegen auf uns", erzählt Wolters stolz.

In dem Kaltwalzwerk wird das Aluminium-Band von den tonnenschweren Coils abgewickelt und in das Walzgerüst eingeführt, wo der Druck der Walzen die Dicke der Bänder reduziert. Hinter dem Walzgerüst werden die Bänder wieder zu Coils aufgewickelt. Um die Stärke immer weiter auf das gewünschte Maß zu reduzieren, muss das Aluminium-Band das Walzgerüst mehrfach durchlaufen. Ein Reversierbetrieb ist bei dieser Anlage allerdings nicht möglich, weswegen das rumänische Unternehmen die Coils vor dem nächsten Durchlauf um das Walzgerüst herum transportieren muss. betreiben sowohl die des Walzgerüstes als auch die Vorrichtungen zum Ab- und Aufwickeln der Coils sowie die Rollenförderer, Dreh- und Schiebetische für den Transport.

Große Schaltschränke voller Umrichter

Vor Ort sind die großen für die elektrischen Anriebe in TS 8 Schaltschränken von Rittal installiert. Eine zentrale Einspeisung und ein Sammelschienensystem versorgen die Antriebe mit Energie. Je nach Leistung der elektrischen Antriebe sind die Frequenzumrichter entsprechend groß. "Bei den größten Antrieben, die in dem Aluminium-Kaltwalzwerk verbaut sind, ...

