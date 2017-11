FMW-Redaktion

Heute, so kann man hoffen, kommen die Märkte etwas aus ihrem Herbst-Loch: derzeit bewegt sich wieder einmal wenig, der Dax geht nach dem Rücksetzer vorgestern scheinbar wieder in eine Seitwärtsbewegung über.

Wir sind offenkundig in einer Phase der Unentschlossenheit: an der Wall Street wartet das große Geld auf die weitere Entwicklung in Sachen US-Steuerreform, und solange nicht klar ist, wie sich die Dinge entwickeln, bleibt man lieber an der Seitenlinie. Daher gestern auch wieder nur geringe Bewegung an den US-Aktienmärkten, der Dax war gestern ohnehin so gut wie nicht anwesend..

Ursprünglich wollte der Haushalts-Ausschuß im US-Abgeordnetenhaus heute eine verbesserte Version des Steuerplans vorstellen, allerdings ist das wieder verschoben worden, weil die Kontroversen offenkundig zu groß sind. Dass die US-Steuerreform wirklich noch in 2017 kommt, wird angesichts dieser Kontroversen (zentral ist vor allem die Frage, ob wirklich die Absetzungsfähigkeit lokaler Steuern ...

