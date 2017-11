Als Folge des Streits im Aufsichtsrat um vakante Vorstandsbesetzungen fordern Gewerkschafter endlich weniger staatlichen Einfluss.

Alexander Kirchner ist ein Typ, der nicht jedem Trend nachläuft. Doch seit gut zwei Wochen trägt der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) eine Apple Watch. Und zwar die neueste samt integrierter SIM-Karte, mit der man vom Handgelenk telefonieren und Nachrichten einsprechen kann. Kirchner, der knapp 200 000 Eisenbahner vertritt, ist mit seiner Anschaffung sehr zufrieden. Er wolle "mit der Zeit gehen", sagt er.

Ähnliche Aufgeschlossenheit erwartet er nun von der Politik. Kirchner ist mächtiger Vizechef im Aufsichtsrat der Bahn, einem traditionell von der Politik beherrschten Organ. Was er dort in diesem Jahr erleben musste, hat selbst den hartgesottenen Gewerkschafter schockiert. Vor allem die von der Bundesregierung entsandten Aufsichtsräte konnten sich nicht auf geeignete Kandidaten für drei vakante Vorstandsposten einigen. Zwischendurch entglitt Aufsichtsratschef Utz-Hellmuth Felcht gänzlich die Kontrolle, Sitzungen wurden verschoben.

Deswegen fordert Kirchner nun ein Ende der politischen Einflussnahme auf die strategische Ausrichtung des Staatskonzerns. "Die künftige Bundesregierung sollte mehr unabhängige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft in den Aufsichtsrat schicken", sagt der EVG-Chef. "Bundestagsabgeordnete und Staatssekretäre sollten in Zukunft bei der Deutschen Bahn nicht mehr im Aufsichtsrat sitzen." Nur so könne das Gremium frei und unabhängig agieren.

Neue Weichenstellung

Mit der Kritik steht Kirchner nicht allein. Auch andere Arbeitnehmervertreter ...

