Der Preis für den Euro lag am Donnerstag weiter bei 1,16 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostet in etwa so viel wie am Vorabend. Nun stehen einige Ereignisse an, die unter Anlegern auf Interesse stoßen dürften.

Der Euro hat am Donnerstag weiter in der Nähe von 1,16 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung ...

