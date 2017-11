Bad Marienberg - Die ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN DE000PSM7770/ WKN PSM777) passt ihren Finanzausblick für das Gesamtjahr 2017 an, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dies hat der Vorstand der Gesellschaft heute als Ergebnis einer Analyse der laufenden Geschäftsentwicklung und aktueller Prognosedaten für das vierte Quartal entschieden.

